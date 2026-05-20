O bandă reversibilă a fost introdusă în perioada 20-22 mai pe traseul Odesa-Reni, în zona Palanca și Maiaki.

Din cauza lucrărilor de reparație în zona Palanca și Maiaki a fost introdusă o bandă reversibilă, ceea ce ar putea duce la întârzieri pe drumul către punctele de control, transmite rupor.md.

Astăzi, 20 mai, serviciile de drumuri lucrează în zona satului Palanca. Pe acest tronson specialiștii efectuează reparații curente ale carosabilului pentru a îmbunătăți starea traseului. Potrivit Serviciului Ucrainean pentru Restaurarea Infrastructurii, lucrările pe acest segment sunt planificate să fie finalizate în această seară. Până atunci, traficul este dirijat alternativ în ambele sensuri.

Restricțiile vor continua și în următoarele două zile — 21 și 22 mai. Echipele de reparații se vor muta în zona satului Maiaki, unde va fi introdusă, de asemenea, o bandă reversibilă. Aceasta poate încetini semnificativ traficul pentru cei care intenționează să iasă din Moldova sau să călătorească spre Odesa.

Drumarii au instalat deja indicatoare de avertizare la accesul spre zonele de reparații. Șoferii care traversează frontiera prin punctele de control „Palanca — Maiaki-Udobnoe” și „Tudora — Starokazacie” sunt rugați să ia în considerare din timp posibilele ambuteiaje și să își planifice timp suplimentar pentru deplasare.