Noul pachet de modificări fiscale ar putea duce la scumpirea energiei electrice cu 20%.

Energia electrică ar putea deveni mai scumpă cu aproximativ 20% de la 1 aprilie 2027, în contextul propunerii de aplicare a cotei standard de TVA pentru produsele energetice.

Despre acest lucru a declarat secretara de stat la Ministerului Finanțelor, Corina Alexa, în cadrul emisiunii Cutia Neagră. Potrivit acesteia, autoritățile vor căuta mecanisme de compensare pentru a reduce impactul noii măsuri asupra facturilor consumatorilor, informează unimedia.info.

— Energia electrică va fi mai scumpă cu 20 la sută de anul viitor.

— Cota TVA aplicată energiei electrice se prezumă astăzi conform redacției propuse de noi ca cota de 20 să se aplice asupra produselor energetice din 1 aprilie 2027, astfel încât să mergem să anihilăm impactul în sezonul rece și să mergem pe impozitare și aplicare regulată a TVA-ului la cota standard deja de la început de primăvară, a explicat Corina Alexa.

— După această primăvară o să vină și o toamnă și o iarnă. Deci ne va costa cu 20 la sută mai mult.

— Nu trebuie să oscilăm așa. Prerogativa noastră este să avem un sistem TVA uniform și cu o singură cotă standard și tot ceea ce încasăm să vină prin diferite instrumente - același ajutor în factură, pentru a micșora din impact, respectiv nu urmărim o creștere a tarifelor, iar atunci când o să avem o decizie adoptată prin prisma proiectului de lege că aplicăm TVA 20% la energia electrică, imediat ne vom așeza cu colegii implicați să identificăm mecanismele convenabile și corecte astfel încât cetățeanul să nu simtă în prețul final în factură această cotă TVA”, a declarat secretara de stat la Ministerul Finanțelor.

La rândul său, mișcarea civică „Construim Încredere” avertizează că pachetul de modificări fiscale propus pentru 2027 poate crește semnificativ povara financiară asupra populației. Potrivit estimărilor organizației, din cauza posibilei creșteri a prețurilor la electricitate, produse alimentare, combustibil și alte bunuri de primă necesitate, cheltuielile suplimentare ale unei familii medii pot depăși 10–12.000 de lei pe an.