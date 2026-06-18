До 20 тысяч леев в год на семью: общественники оценили последствия налоговой реформы.

Гражданское движение «Строим доверие» предупреждает, что пакет налоговых изменений, предложенный на 2027 год, перекладывает значительную часть налоговой нагрузки на граждан, молодые семьи, фермеров и местные предприятия.

Активисты движения утверждают, что власти говорят лишь о дополнительных доходах бюджета, умалчивая о том, сколько в итоге заплатят обычные люди, сообщает bani.md

Согласно заявлению, одновременно предлагается целый ряд повышений НДС и акцизов, которые затронут основные повседневные расходы граждан:

- Электроэнергия: НДС увеличивается с 0% до 20% — для семьи с потреблением около 200 кВт·ч в месяц счета могут вырасти более чем на 1700 леев в год.

- Природный газ, дрова, продукты питания и лекарства: НДС повышается с 8% до 20%.

- Товары для младенцев и маленьких детей: отменяется освобождение от НДС, несмотря на демографический спад и снижение рождаемости.

- Жильё и онлайн-покупки (Temu, AliExpress, Shein): отменяются льготы по НДС и вводится стандартная ставка 20%.

- Топливо, автомобили, безалкогольные напитки: вводятся новые либо повышаются существующие акцизы, что отражается на ценах по всей экономической цепочке.

- Сфера HoReCa и сельскохозяйственная техника: устанавливается НДС в размере 20%, что напрямую затронет малый бизнес и инвестиции в аграрный сектор.

По оценкам движения, только базовые расходы типичной семьи могут увеличиться примерно на 12 580 леев в год. Если учитывать также лекарства, детские товары, услуги HoReCa, автомобили и жильё, дополнительные расходы могут превысить 15–20 тысяч леев ежегодно.

Среди основных опасений, высказанных движением «Строим доверие»:

- Недостаток прозрачности. Правительство не представило официальную оценку влияния реформы на население и семейные бюджеты. Граждане вынуждены ориентироваться на независимые расчёты.

- Недооценка совокупного эффекта. По отдельности многие изменения могут казаться незначительными, однако их одновременное введение способно существенно повысить стоимость жизни для сотен тысяч семей.

- Сельское хозяйство. Применение стандартной ставки НДС 20% ко всей сельхозпродукции может оказаться более жёсткой мерой, чем того требует европейская Директива по НДС (2006/112/ЕС). При этом заявление МВФ от 20 мая 2026 года прямо не требует таких изменений.

- Налогообложение прироста капитала. Без учёта ранее сделанных инвестиций и инфляции граждане могут платить налог не с реальной прибыли, а с номинального роста стоимости активов.

- Жильё. Существует риск, что некоторые застройщики воспользуются новым режимом НДС как поводом для повышения цен сверх реального налогового эффекта.

«Мы не оспариваем необходимость налоговых реформ. Однако требуем прозрачности, реальных консультаций и всесторонней оценки социальных и экономических последствий. Мы призываем власти опубликовать официальный анализ влияния реформы на население и экономику, провести полноценные общественные консультации с гражданами, аграриями, бизнесом и гражданским обществом, а также представить оценку влияния повышения налога на прибыль с 12% до 15% на конкурентоспособность, инвестиции и развитие местных предприятий. Кроме того, необходимо предусмотреть поэтапное введение новой ставки для юридических лиц либо механизмы стимулирования реинвестирования прибыли», — говорится в заявлении.