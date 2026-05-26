Proprietarul celei mai mari companii de construcții și reparații din Odesa, ODSK, resimte direct pe afacerea sa un deficit acut de personal. Potrivit acestuia, muncitorii din Moldova, România și Bulgaria sunt dispuși să vină în Ucraina, deoarece salariile locale sunt mult mai mari decât cele din țările lor de origine.

„Chiar și bărbații care au o amânare oficială în Ucraina se simt moral foarte rău. Ei nu pot părăsi zona în care se află. Maximul este să rămână în interiorul unui complex rezidențial. Lucrătorii migranți sosesc, dar dacă vorbim despre Bangladesh, este probabil mai degrabă o aventură. Iar dacă vorbim despre Moldova, Bulgaria sau România, acești oameni vor continua să vină, pentru că prețurile la reparații în Ucraina sunt acum foarte mari, chiar mai mari decât în țările vecine. Un zugrav, tencuitor sau faianțar obișnuit poate câștiga în Ucraina 3.000 de euro. În Moldova câștigă 1.000 de euro, iar în Ucraina — 2.000–3.000 de euro”, a declarat proprietarul companiei ODSK.

Șeful Oficiului pentru Politici de Migrație, Vasili Voskoboinik, a menționat că în 2021 Ucraina a emis sau a prelungit 22.000 de vize pentru muncitori migranți. În 2025, Ucraina a emis și a prelungit peste 9.000 de permise de muncă. Cele mai multe vize au fost acordate cetățenilor Turciei — aproape 2.000 de persoane. Cetățenilor Republicii Moldova le-au fost eliberate 397 de vize de muncă în această perioadă.