Moldova va continua denunțarea acordurilor incompatibile cu politica UE
Procesul de ajustare a acordurilor economice internaționale va implica modificarea, revizuirea sau chiar denunțarea anumitor acorduri comerciale pe măsură ce țara avansează pe calea integrării europene.
Potrivit autorităților, această etapă este necesară pentru armonizarea politicii comerciale și de investiții a Republicii Moldova cu legislația și politica comercială comună a Uniunii Europene. Procesul trebuie realizat treptat și în coordonare cu partenerii externi și mediul de afaceri, pentru a asigura continuitatea relațiilor economice comerciale și a proteja interesele economice ale țării, scrie logos-pres.md
Despre acest lucru s-a discutat în cadrul evenimentului „Integrarea europeană și politica comercială: oportunități și provocări pentru economia Republicii Moldova”, organizat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Secretarul de stat Cristina Ceban a declarat că aderarea la Uniunea Europeană nu este doar un obiectiv politic, ci și o transformare profundă a economiei naționale.
„Revizuirea și armonizarea acordurilor economice internaționale ale Republicii Moldova reprezintă o etapă necesară și importantă în procesul de integrare europeană. Este extrem de important să evaluăm compatibilitatea acestora cu legislația și politica comercială comună a Uniunii Europene”, a subliniat oficialul.
În cadrul evenimentului au fost prezentate studii realizate de experți internaționali privind impactul aderării la UE asupra exporturilor moldovenești, structura importurilor și politica comercială a țării. De asemenea, au fost analizate modalitățile de armonizare a acordurilor de investiții cu standardele europene.
La discuții au participat reprezentanți ai instituțiilor de stat, mediului de afaceri și experți internaționali, inclusiv specialiști implicați anterior în procesul de aderare a Croației la Uniunea Europeană. Aceștia au împărtășit experiențe și bune practici privind adaptarea politicii comerciale și de investiții în perioada pre-integrare.