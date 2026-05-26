Moldova va continua denunțarea acordurilor incompatibile cu politica UE

Potrivit autorităților, această etapă este necesară pentru armonizarea politicii comerciale și de investiții a Republicii Moldova cu legislația și politica comercială comună a Uniunii Europene. Procesul trebuie realizat treptat și în coordonare cu partenerii externi și mediul de afaceri, pentru a asigura continuitatea relațiilor economice comerciale și a proteja interesele economice ale țării, scrie logos-pres.md

Despre acest lucru s-a discutat în cadrul evenimentului „Integrarea europeană și politica comercială: oportunități și provocări pentru economia Republicii Moldova”, organizat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Secretarul de stat Cristina Ceban a declarat că aderarea la Uniunea Europeană nu este doar un obiectiv politic, ci și o transformare profundă a economiei naționale.

„Revizuirea și armonizarea acordurilor economice internaționale ale Republicii Moldova reprezintă o etapă necesară și importantă în procesul de integrare europeană. Este extrem de important să evaluăm compatibilitatea acestora cu legislația și politica comercială comună a Uniunii Europene”, a subliniat oficialul.

În cadrul evenimentului au fost prezentate studii realizate de experți internaționali privind impactul aderării la UE asupra exporturilor moldovenești, structura importurilor și politica comercială a țării. De asemenea, au fost analizate modalitățile de armonizare a acordurilor de investiții cu standardele europene.

La discuții au participat reprezentanți ai instituțiilor de stat, mediului de afaceri și experți internaționali, inclusiv specialiști implicați anterior în procesul de aderare a Croației la Uniunea Europeană. Aceștia au împărtășit experiențe și bune practici privind adaptarea politicii comerciale și de investiții în perioada pre-integrare.