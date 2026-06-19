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Infotag.md logoInfotag
19 Iunie 2026, 14:56
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Moldova și Ucraina vor solicita finanțare de la Comisia Europeană pentru construcția unui pod peste Nistru

Vladimir Bolea și viceministrul Dezvoltării Comunităților din Ucraina, Serghei Derkaci, au discutat în marja summitului din Grecia, despre relansarea proiectului de construcție a podului peste Nistru între Cosăuți și Iampol.

Moldova și Ucraina vor solicita finanțare de la Comisia Europeană pentru construcția unui pod peste Nistru.
Moldova și Ucraina vor solicita finanțare de la Comisia Europeană pentru construcția unui pod peste Nistru.

Despre aceasta a anunțat Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, menționând necesitatea identificării finanțării pentru construcția podului și a infrastructurii conexe, scrie infotag.md.

Potrivit interlocutorilor, una dintre soluții ar putea fi o solicitare comună către Comisia Europeană pentru identificarea surselor necesare de finanțare a construcției podului și a drumurilor de acces aferente.

De asemenea, au fost discutate căile de dezvoltare a infrastructurii de transport a celor două state, consolidarea legăturilor regionale și promovarea proiectelor comune în contextul integrării în Uniunea Europeană.

Părțile și-au exprimat opiniile privind inițierea unui Memorandum de Înțelegere pentru dezvoltarea coridoarelor de transport TEN-T între Republica Moldova și Ucraina. Documentul va facilita coordonarea proiectelor de infrastructură rutieră și feroviară, va stimula investițiile, va atrage finanțare europeană și va armoniza standardele de transport.

Miniștrii au convenit să continue dialogul și coordonarea acțiunilor necesare pentru promovarea proiectelor comune de infrastructură și consolidarea legăturii dintre Republica Moldova și Ucraina.

Podul Cosăuți–Iampol este un viitor punct de trecere rutier transfrontalier peste râul Nistru între Moldova și Ucraina. Proiectul, inițiat încă din 2021, are scopul de a înlocui traversarea cu bacul nefuncțională și de a degreva punctele de trecere existente. În 2023 a fost semnat un acord interguvernamental care a stabilit cadrul legal pentru construcție. Inițial, lucrările urmau să fie finalizate până în 2025, însă proiectul a fost întârziat din cauza războiului din Ucraina și a dificultăților financiare.

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