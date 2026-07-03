Moldova și România vor dezvolta infrastructura de transport de importanță strategică.

Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea acordului dintre Moldova și România privind dezvoltarea infrastructurii de transport de importanță strategică.

Acordul nou creează o bază necesară pentru extinderea cooperării dintre cele două țări în dezvoltarea proiectelor de infrastructură, care vor contribui la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport, scrie logos-pres.md.

Una dintre prevederile centrale ale acordului se referă la construcția podului rutier Ungheni, care în prezent este în fază de implementare activă. Pe măsură ce lucrările avansează, a apărut necesitatea actualizării și extinderii cadrului juridic bilateral pentru susținerea realizării proiectului și dezvoltarea infrastructurii corespunzătoare.

Documentul prevede, de asemenea, dezvoltarea unor noi conexiuni rutiere, inclusiv segmente de autostradă și obiective logistice necesare integrării coridoarelor de transport ale Republicii Moldova în rețeaua transeuropeană de transport TEN-T. Totodată, acest lucru va crea condiții pentru implementarea unui control vamal coordonat, ceea ce va contribui la optimizarea circulației și reducerea timpului de traversare a frontierei.

Implementarea acordului va aduce beneficii atât cetățenilor, cât și mediului de afaceri, îmbunătățind accesibilitatea transportului către spațiul european, facilitând comerțul transfrontalier, reducând costurile de transport și sporind atractivitatea investițională a Republicii Moldova.