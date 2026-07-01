Moldova s-a clasat pe locul 32 în Indicele Global privind drepturile copilului.

Republica Moldova s-a poziționat pe locul 32 în Indicele Global al Drepturilor Copilului (KidsRights Index) 2026, obținând un scor de 0,777 puncte.

Indicele KidsRights 2026, elaborat de Universitatea Erasmus din Rotterdam în colaborare cu organizația internațională KidsRights, a inclus 194 de state participante la Convenția ONU privind drepturile copilului, transmite noi.md.

Studiul evaluează situația copiilor în funcție de cinci domenii-cheie: supraviețuire, sănătate, educație, protecție și un mediu favorabil dezvoltării.

Conform clasamentului, lider rămâne din nou Olanda, cu un scor de 0,871 puncte.

Dintre statele din spațiul post-sovietic, pozițiile s-au distribuit astfel: Letonia s-a situat pe locul 13, Lituania – pe 20, Kazahstan – pe 24, Estonia – pe 26, Moldova – pe 32, Ucraina – pe 36, Georgia – pe 51, Azerbaidjan – pe 60, Armenia – pe 70, Turkmenistan – pe 75, Belarus – pe 77, Kârgâzstan – pe 82, Tadjikistan – pe 92, Uzbekistan – pe 96, Rusia – pe 151.

Cercetătorii menționează că acest indice este unul dintre instrumentele internaționale cheie pentru evaluarea respectării drepturilor copiilor. Acesta permite analizarea eficienței politicii de stat în acest domeniu și identificarea direcțiilor care necesită o atenție suplimentară.

Indicele KidsRights a fost prezentat pentru prima dată în 2013. De-a lungul anilor, a devenit un reper important pentru guverne și organizații internaționale în evaluarea situației copiilor și elaborarea programelor sociale.

Poziția înaltă a Moldovei în clasament indică stabilitatea indicatorilor țării în domeniul protecției drepturilor copiilor, dezvoltării sistemului educațional și al sănătății, precum și crearea condițiilor pentru o dezvoltare armonioasă a generației tinere.