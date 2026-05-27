realitatea.md
27 Mai 2026, 08:02
2 508
Minorele familiei Vartic rămân în grija tatălui, după punerea acestuia sub acuzare

După punerea oficială sub acuzare a lui Dumitru Vartic, cele două minore din familie continuă să locuiască împreună cu tatăl lor, iar autoritățile spun că situația este atent monitorizată.

Despre aceasta a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV.

Potrivit ei, imediat după producerea tragediei familiale, fetele au intrat sub supravegherea specialiștilor și sunt evaluate periodic de psihologul școlar și de asistența socială.

„Din momentul în care s-a aflat despre deces, fetele sunt monitorizate săptămânal, de mai multe ori pe săptămână, atât de psihologul școlii, cât și de asistența socială, care face vizite la domiciliu. În prezent, ele sunt în siguranță și continuăm să urmărim evoluția situației”, a declarat ministra.

Natalia Plugaru a adăugat că fetele locuiesc în continuare la domiciliul unde s-au aflat până acum și continuă să frecventeze școala și activitățile obișnuite.

Autoritățile au dispus, de asemenea, o evaluare psihologică a minorelor. Pe baza concluziilor, urmează să fie transmis un raport către Procuratura Generală, care ar putea decide eventuale măsuri suplimentare.

Ministra a menționat că, în astfel de cazuri, statisticile arată că există situații în care un comportament violent față de parteneră poate afecta și copiii, fie direct, fie ca martori, însă a evitat să ofere detalii suplimentare, invocând protecția minorilor.

„Este vorba despre două copile și trebuie să le protejăm interesul superior”, a subliniat oficiala.

Amintim că fostul vicepreședinte al raionului Hâncești din partea PAS, Dumitru Vartic, este acuzat de violență în familie, care ar fi dus la sinuciderea soției sale, Ludmila Vartic. În privința acestuia a fost aplicată măsura preventivă de a nu părăsi țara.

