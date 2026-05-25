realitatea.md
25 Mai 2026, 10:29
Dumitru Vartic, acuzat de violență în familie care a dus la suicidul soției

Dumitru Vartic, fostul vicepreședinte al raionul Hâncești și ex-membru PAS, a fost pus oficial sub acuzare în dosarul morții soției sale, Ludmila Vartic.

Procuratura Generală anunță că Vartic a fost pus sub învinuire la 22 mai 2026 de către procurorul de caz din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani. Mai exact, bărbatului i-au fost incriminate două capete de acuzare, scrie realitatea.md.

Primul capăt de acuzare se referă la acțiunile din noiembrie 2025. Vartic este acuzat de violență în familie soldată cu tentativă de sinucidere. Al doilea capăt de acuzare se referă la decesul femeii din 3 martie 2026.

Conform formulării acuzației, Dumitru Vartic este acuzat de acțiuni și inacțiuni intenționate comise asupra unui membru de familie, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale și al comunicațiilor electronice, manifestate prin izolare, intimidare în scopul impunerii voinței și exercitării controlului asupra victimei, precum și prin interzicerea utilizării bunurilor și resurselor comune, acțiuni care, potrivit acuzării, ar fi determinat tentativa de sinucidere și ulterior sinuciderea Ludmilei Vartic.

Totodată, în privința învinuitului a fost aplicată măsura preventivă sub formă de obligare de a nu părăsi țara, cu aplicarea consemnului la frontieră.

„Urmărirea penală este în continuare în desfășurare, fiind așteptate rezultatele expertizei medico-legale suplimentare în comisie, care urmează să contribuie la stabilirea circumstanțelor relevante pentru investigarea completă și obiectivă a cazului. La fel, după recepționarea tuturor rezultatelor expertizelor dispuse, urmează a fi numită și expertiza psihologico-psihiatrică post mortem”, mai precizează Procuratura.

