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rupor.md logorupor
10 Iunie 2026, 17:36
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Ministerul Sănătății din Moldova, recomandări pentru populație în legătură cu începutul sezonului ambroziei

Ministerul Sănătății a avertizat cetățenii despre riscurile pentru sănătate în perioada de la mijlocul lunii iulie până la sfârșitul lunii septembrie, când va începe înflorirea ambroziei.

Ministerul Sănătății din Moldova, recomandări pentru populație în legătură cu începutul sezonului ambroziei.
Ministerul Sănătății din Moldova, recomandări pentru populație în legătură cu începutul sezonului ambroziei.

Prin urmare reprezentanții instituției au publicat instrucțiuni privind protecția împotriva alergenului și regulile de combatere a plantei.

Polenul ambroziei este un alergen puternic și provoacă la oameni atacuri de strănut, rinoree, afectarea ochilor și chiar crize de astm, transmite rupor.md

În acest context, ministerul recomandă cetățenilor ca în perioada înfloririi să stea mai rar afară dimineața și în zilele uscate și vântoase, să țină ferestrele caselor și mașinilor închise, precum și să utilizeze aparate de aer condiționat. La apariția primelor simptome, instituția îndeamnă să se adreseze imediat medicului alergolog.

De asemenea, ministerul a reamintit că proprietarii de terenuri, persoane fizice și juridice, precum și autoritățile locale sunt obligați să distrugă buruienile de pe teritoriile lor prin cosire, smulgere cu rădăcină sau tratament cu erbicide. Locuitorii Moldovei sunt rugați să raporteze zonele cu iarbă crescută primăriilor locale, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) sau Agenției Națională pentru Sănătate Publică (ANSP).

Sursă
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