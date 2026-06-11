Ministerul Finanțelor anunță că programul Prima Casă va fi reconceptualizat complet.

Potrivit autorităților, noul document oficial va fi prezentat până la sfârșitul acestei săptămâni, informează Radio Moldova.

Anunțul a fost făcut miercuri, 10 iunie, de către Dina Roșca, secretara generală a Ministerului Finanțelor.

„Noi o să venim cu o revizuire a întregului program și a conceptului acestuia. Săptămâna aceasta, vom avea deja un concept reformulat”, a spus Dina Roșca.

Funcționara a oferit explicații și despre motivele care au stat la baza suspendării temporare a compensațiilor în luna aprilie 2026.

Potrivit acesteia, blocajul a fost cauzat de o evoluție imprevizibilă a numărului de cereri: pe parcursul anului 2025 s-au înregistrat foarte puține solicitări, ceea ce a determinat autoritățile să reducă bugetul alocat. Totuși, solicitările au explodat brusc în luna decembrie, exact după aprobarea rectificărilor bugetare.

Astfel, în anul curent s-a operat cu finanțări planificate pe baza indicatorilor de executare scăzuți din anii precedenți, ceea ce a generat deficitul din primăvară.

Programul guvernamental „Prima Casă" a fost lansat în martie 2018 și periodic revizuit. În 2024, a fost lansată versiunea „Prima Casă Plus". Aceasta a extins numărul beneficiarilor, a crescut de aproape trei ori plafonul maxim de garantare și a majorat perioada maximă a creditului până la 30 de ani.

Până în prezent, peste 8.700 de familii și-au achiziționat o locuință prin program doar pe baza garanției de stat, în timp ce aproape 6.400 de beneficiari s-au bucurat și de mecanismul de compensare.

Amintim că, din 1 aprilie, a fost sistată recepționarea cererilor noi pentru componenta de compensații, ca urmare a epuizării bugetului alocat pentru anul curent.

Măsura nu afectează însă acordarea garanțiilor de stat pentru creditele ipotecare, proces care continuă în regim normal. Dosarele validate, dar care nu au mai prins finanțare, vor rămâne pe o listă de așteptare pentru o eventuală aprobare ulterioară.