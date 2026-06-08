MAE a condamnat prăbușirea dronei la Orhei: Aceasta reprezintă o amenințare la adresa securității naționale.

Miniterul subliniază că zborul neautorizat al unor astfel de obiecte în spațiul aerian al Moldovei sau prăbușirea lor pe teritoriul național reprezintă „o amenințare la adresa securității naționale și o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului”, scrie omniapres.md.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a declarat că acest incident scoate din nou în evidență riscurile generate de războiul pe care Federația Rusă îl poartă împotriva Ucrainei, precum și impactul său asupra securității regionale și a țărilor vecine.

„Republica Moldova va continua să-și consolideze potențialul de apărare și reziliența, investind în pace, securitate și protecția cetățenilor săi, pentru a garanta siguranța țării și a populației”, au menționat reprezentanții ministerului.

Reamintim că în raionul Orhei, în apropierea satului Lopatna, noaptea trecută a explodat un aparat de zbor fără pilot necunoscut. Potrivit datelor preliminare, nu există victime sau răniți.