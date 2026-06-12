12 Iunie 2026, 14:09
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Inundații în centrul orașului Telenești: Mașinile au fost blocate de șuvoaie
Din cauza ploilor torențiale de vineri, orașul Telenesți a fost inundat. Localnicii au publicat pe rețelele de socializare secvențe video cu dezastrul din oraș.
În centrul localității, mai multe automobile sunt blocate din cauza șuvoaielor. Oamenii își amintesc că averse similare nu s-au mai înregistrat de multă vreme în oraș, transmite realitatea.md.
Vineri, în raionul Sângerei, drumurile și gospodăriile au fost, de asemenea, inundate.
În mai multe localități din Republica Moldova este instituit Cod Galben și Cod Portocaliu de averse, grindină și vânt.