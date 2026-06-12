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realitatea.md logorealitatea
12 Iunie 2026, 14:09
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Inundații în centrul orașului Telenești: Mașinile au fost blocate de șuvoaie

Din cauza ploilor torențiale de vineri, orașul Telenesți a fost inundat. Localnicii au publicat pe rețelele de socializare secvențe video cu dezastrul din oraș.

Inundații în centrul orașului Telenești: Mașinile au fost blocate de șuvoaie.
Inundații în centrul orașului Telenești: Mașinile au fost blocate de șuvoaie.

În centrul localității, mai multe automobile sunt blocate din cauza șuvoaielor. Oamenii își amintesc că averse similare nu s-au mai înregistrat de multă vreme în oraș, transmite realitatea.md.

Vineri, în raionul Sângerei, drumurile și gospodăriile au fost, de asemenea, inundate.

În mai multe localități din Republica Moldova este instituit Cod Galben și Cod Portocaliu de averse, grindină și vânt.


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realitatea.md logorealitatea
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