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noi.md logonoi
14 Septembrie 2026, 11:38
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Începând de astăzi, la Aeroportul Chișinău sunt introduse măsuri speciale de control al accesului

Poliția de Frontieră reamintește că, în perioada 14-17 septembrie, pe Aeroportul Internațional Chișinău sunt aplicate măsuri speciale, în legătură cu creșterea fluxului de pasageri, cauzată de plecarea pelerinilor hasidici.

Începând de astăzi, la Aeroportul Chișinău sunt introduse măsuri speciale de control al accesului.
Începând de astăzi, la Aeroportul Chișinău sunt introduse măsuri speciale de control al accesului.

Măsurile sunt implementate în comun de către Direcția Generală a Poliției de Frontieră, Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, Serviciul Vamal, Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General de Carabinieri, Inspectoratul Național de Securitate Publică și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, pentru gestionarea organizată a fluxurilor și menținerea securității și ordinii pe teritoriul aeroportului, scrie noi.md.

Accesul în terminal este permis doar pasagerilor, angajaților aeroportului și membrilor echipajului aeronavei. Pasagerii pot intra în terminal cu cel mult trei ore înainte de ora programată a decolării, în baza documentului de călătorie și a confirmării zborului.

Accesul persoanelor însoțitoare este limitat. Autobuzele au voie să circule și să parcheze doar în locurile special amenajate, la indicația autorităților și a personalului responsabil.

„Recomandăm pasagerilor să verifice din timp starea zborului, să aibă la ei documentele necesare pentru control și să urmeze indicațiile reprezentanților autorităților și serviciilor competente. Aceste măsuri sunt temporare și sunt aplicate pentru gestionarea în siguranță a fluxului sporit de pasageri și desfășurarea organizată a procedurilor pe teritoriul aeroportului”, scrie Poliția de Frontieră.

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