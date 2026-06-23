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rupor.md logorupor
23 Iunie 2026, 21:17
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În Taraclia a început repararea digului de protecție împotriva inundațiilor

La Taraclia au început lucrările de consolidare a digului de protecție al lacului de acumulare, pentru care se planifică cheltuirea a aproximativ 20 de milioane de lei.

În Taraclia a început reparația digului de protecție împotriva inundațiilor.
În Taraclia a început reparația digului de protecție împotriva inundațiilor.

Reparația este necesară pentru siguranța locuitorilor locali și protecția traseului național R32, anunță Ministerul Mediului, transmite rupor.md.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a verificat obiectivul unde, din cauza eroziunii, au început să se deterioreze plăcile de beton. Această avarie punea în pericol atât barajul, cât și drumul care trece chiar peste el.

Rezervația de apă din Taraclia este una dintre cele mai mari trei din Moldova. Reparația este planificată pe doi ani. După consolidarea malurilor și a barajului, satele din apropiere vor fi protejate de inundații, iar lacul va putea reține mai multă apă, necesară agricultorilor pentru irigarea câmpurilor.

Sursă
rupor.md logorupor
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