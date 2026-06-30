În Moldova, două declarații vamale vor fi reunite într-un singur document.

Această simplificare a procedurii de tranzit este prevăzută în noul Sistem Informatic de Tranzit (NCTS), care, în ansamblu, îmbunătățește semnificativ procedurile vamale.

Conceptul NCTS a fost publicat și a intrat în vigoare. Documentul stabilește cadrul legal pentru funcționarea platformei, care va deveni elementul central al modernizării vamale și al integrării Republicii Moldova în spațiul vamal al UE, informează logos-press.md.

Acesta a fost elaborat conform normelor Comisiei Europene și face parte din Programul Național de Modernizare și Armonizare a Sistemelor Informaționale Vamale pentru anii 2025–2030. Conceptul reglementează modul de operare a NCTS. Sistemul va asigura un ciclu complet electronic al operațiunilor de tranzit.

NCTS este finanțat din bugetul de stat, asistență tehnică internațională și alte surse.

Aceasta va reduce timpul de așteptare la frontieră

Etapa principală a dezvoltării sistemului va fi trecerea la NCTS Faza 6. Aceasta combină declarația de tranzit și declarația de introducere preliminară a mărfurilor într-un singur document. Întreprinderile nu vor mai fi obligate să întocmească declarații separate la trecerea frontierei externe a UE.

Aceasta va reduce timpul de așteptare la frontieră și va diminua numărul controalelor. În plus, sistemul va asigura schimbul de informații între vămi în timp real și va permite renunțarea la reîntocmirea documentelor în fiecare țară de tranzit.

Conform calculelor Serviciului Vamal, doar prin eliminarea dublei procesări a documentelor, afacerile vor economisi anual 102,8 milioane de lei. Calculul a fost făcut pe baza a 342,6 mii de declarații întocmite în 2024 și a costului mediu al unei declarații de tranzit realizate de un broker (aproximativ 300 de lei).

Conectarea sistemului vamal național la rețeaua paneuropeană de schimb de date CCN/CSI va costa aproximativ 250.000 de euro pe an. Aceasta va fi finanțată de UE în cadrul programului CUSTOMS, din care Moldova este participantă.