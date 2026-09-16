În grădinițele din Chișinău există un deficit de personal la bucătărie: Salariile încep de la 2.780 de lei.

În grădinițele din Chișinău se atestă o lipsă de personal în blocurile alimentare, iar salariile mici îngreunează ocuparea posturilor vacante.

Din cele circa 800 de posturi prevăzute pentru aceste servicii, la data de 1 iunie 2026 erau ocupate doar 499, a declarat șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din Chișinău, Andrei Pavaloi.

„Ce vom face dacă mâine se vor închide grădinițele? Nu pentru că nu avem copii. Nu pentru că nu avem educatori. Ci pentru că nu va avea cine să le pregătească mâncarea”, a scris Pavaloi.

Potrivit acestuia, peste 37% dintre posturile din blocurile alimentare rămân vacante. Lipsa personalului înseamnă că angajații rămași sunt nevoiți să îndeplinească și munca celor care au plecat, iar în unele cazuri lucrează cu 1,5–2 norme.

„Un coleg pleacă. Altul preia munca lui. Uneori se ajunge la 1,5–2 norme. Și atunci apare cea mai simplă întrebare: cât timp vor mai putea acești oameni să suporte o asemenea povară?”, a menționat Pavaloi.

Problema este și mai evidentă în cazul salariilor. Un bucătar primește 4.230 de lei, un ajutor de bucătar — 3.150 de lei, un gestionar — 3.030 de lei, iar un spălător de vase — 2.780 de lei. Totodată, Pavaloi susține că în sectorul privat veniturile pentru o muncă similară pot ajunge, estimativ, la 7.000–12.000 de lei.

„Atunci de ce ne mirăm că oamenii pleacă?”, se întreabă șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport.

El atrage atenția că angajații blocurilor alimentare trebuie să vină la serviciu dis-de-dimineață, să pregătească mâncarea și să asigure întregul proces de alimentație a copiilor.

„Nu sunt doar «angajați auxiliari». Sunt oamenii care pun mâncarea pe masa copiilor noștri”, a subliniat Pavaloi.

Printre soluțiile propuse de el se numără majorarea claselor tarifare și a coeficienților de salarizare, revizuirea salariului minim în sectorul bugetar și stabilirea unui spor fix în valoare de 1.300 de lei. Pavaloi propune, de asemenea, majorarea sporurilor pentru condiții nefavorabile de muncă și actualizarea normelor privind condițiile nocive de muncă.

„Educația nu înseamnă doar cei care îi învață pe copii. Înseamnă și cei care îi hrănesc”, a adăugat Andrei Pavaloi.