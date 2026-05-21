21 Mai 2026, 18:21
IGSU avertizează populația despre cum să se protejeze în timpul vremii nefavorabile

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis o serie de recomandări pentru populație după ce meteorologii au anunțat Cod Galben de pericol meteo din cauza ploilor și vântului puternic pentru data de 21 mai.

IGSU avertizează populația despre cum să se protejeze în timpul vremii nefavorabile.

În legătură cu aceasta, salvatorii îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență și să respecte regulile de siguranță în timpul fenomenelor meteorologice periculoase. Cetățenilor li se recomandă să evite să stea sub copaci, în apropierea stâlpilor liniilor electrice și a panourilor publicitare, precum și să nu atingă în niciun caz firele căzute pe sol, transmite noi.md.

De asemenea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă închiderea ferestrelor și ușilor în locuințe pentru a evita pătrunderea apei de ploaie în interior. Populația este sfătuită insistent să evite deplasările și traversările pietonale prin zonele inundate și porțiunile de străzi acoperite cu apă.

Recomandări separate sunt adresate șoferilor: aceștia sunt rugați să nu parcheze automobilele sub copaci și construcții publicitare, precum și să conducă cu prudență sporită în condiții de ploaie și vânt puternic. Părinții sunt îndemnați să supravegheze permanent copiii și să nu îi lase în apropierea scurgerilor pluviale, canalelor de drenaj și a acumulărilor de apă.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește că, în caz de situații de urgență și periculoase, cetățenii pot solicita ajutor sunând la numărul unic al serviciilor de urgență 112.

Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 21 mai, în intervalul 13:30 – 22:00, se așteaptă ploi scurte cu descărcări electrice, local averse puternice (15–25 l/m²), grindină și intensificări ale vântului cu rafale de 15–20 m/s.

Sursă
