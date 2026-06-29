Guvernul, după protestul împotriva reformei fiscale: Am ascultat oamenii.

Guvernul a reacționat după protestul organizat duminică la Chișinău împotriva proiectului politicii fiscale pentru anul 2027, anunțând că va reanaliza măsurile propuse și va continua consultările cu părțile interesate.

Într-o reacție, Executivul a precizat că obiectivul politicii fiscale și al legii salarizării este de a contribui la creșterea veniturilor populației, stimularea investițiilor și dezvoltarea economiei, transmite stiri.md.

Reprezentanții Guvernului au afirmat că au luat act de opiniile exprimate în spațiul public și de nemulțumirile manifestate în legătură cu proiectul.

„Am auzit diversele opinii și am ascultat oamenii. Am anunțat deja că luăm o pauză pentru a regândi politica fiscală și celelalte măsuri propuse”, se arată în mesajul Executivului.

Potrivit Guvernului, în perioada următoare propunerile vor fi revizuite, iar procesul de consultare va continua pentru identificarea unei soluții care să fie „corectă și sustenabilă” atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul de afaceri.

Reamintim că duminică, în fața clădirii Parlamentului a avut loc un protest împotriva proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027. Organizatorii au cerut suspendarea majorării TVA pentru produsele de primă necesitate și servicii.