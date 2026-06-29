theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
stiri.md logostiri
29 Iunie 2026, 07:54
77
Copiază linkul
Link copiat

Guvernul, după protestul împotriva reformei fiscale: Am ascultat oamenii

Guvernul a reacționat după protestul organizat duminică la Chișinău împotriva proiectului politicii fiscale pentru anul 2027, anunțând că va reanaliza măsurile propuse și va continua consultările cu părțile interesate.

Guvernul, după protestul împotriva reformei fiscale: Am ascultat oamenii.
Guvernul, după protestul împotriva reformei fiscale: Am ascultat oamenii.

Într-o reacție, Executivul a precizat că obiectivul politicii fiscale și al legii salarizării este de a contribui la creșterea veniturilor populației, stimularea investițiilor și dezvoltarea economiei, transmite stiri.md.

Reprezentanții Guvernului au afirmat că au luat act de opiniile exprimate în spațiul public și de nemulțumirile manifestate în legătură cu proiectul.

„Am auzit diversele opinii și am ascultat oamenii. Am anunțat deja că luăm o pauză pentru a regândi politica fiscală și celelalte măsuri propuse”, se arată în mesajul Executivului.

Potrivit Guvernului, în perioada următoare propunerile vor fi revizuite, iar procesul de consultare va continua pentru identificarea unei soluții care să fie „corectă și sustenabilă” atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul de afaceri.

Reamintim că duminică, în fața clădirii Parlamentului a avut loc un protest împotriva proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027. Organizatorii au cerut suspendarea majorării TVA pentru produsele de primă necesitate și servicii.

Sursă
stiri.md logostiri
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici