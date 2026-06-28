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unimedia.info logounimedia
28 Июня 2026, 11:14
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У здания парламента проходит протест против бюджетно-налоговой политики

Об акции протеста ранее объявил лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк.

У здания парламента проходит протест против бюджетно-налоговой политики.
У здания парламента проходит протест против бюджетно-налоговой политики.

Организаторы акции требуют приостановить повышение НДС на товары первой необходимости и услуги, передает unimedia.info

«Это протест против злоупотреблений правительства в отношении бюджетно-фискальной политики, которая обрекает молдаван на нищету. Граждане выйдут перед парламентом, чтобы ясно, громко и категорично заявить, что они не согласны с этой бюджетно-фискальной политикой», — сказал Костюк в видеообращении, опубликованном ранее.

Источник
unimedia.info logounimedia
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