У здания парламента проходит протест против бюджетно-налоговой политики.

Об акции протеста ранее объявил лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк.

Организаторы акции требуют приостановить повышение НДС на товары первой необходимости и услуги, передает unimedia.info

«Это протест против злоупотреблений правительства в отношении бюджетно-фискальной политики, которая обрекает молдаван на нищету. Граждане выйдут перед парламентом, чтобы ясно, громко и категорично заявить, что они не согласны с этой бюджетно-фискальной политикой», — сказал Костюк в видеообращении, опубликованном ранее.