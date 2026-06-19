Gavriliță, despre cum vor fi impozitați banii de la nunți: Nu va avea de suferit nicio familie normală.

Cetățenii de rând nu vor fi afectați de intenția statului de a impozita cadourile în bani de la nunți și cumetrii, dă asigurări ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.

„Obiectivul nu este să fie afectați cetățenii de rând. Vă asigur că o să fie ajustări și nu va avea de suferit nicio familie normală care are o nuntă sau o cumetrie. A trebuit să aducem niște corectări, pentru că legea acum prevede că cel care donează este obligat să plătească impozite. Ceea ce nu mi se pare normal. Problema e că oamenii mai spun că au câștigat în diferite declarații că 50.000, că 200.000 de euro, bani care pur și simplu apar de nicăieri”, a declarat Andrian Gavriliță în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.

Ministrul a precizat că se referă inclusiv la declarațiile depuse de funcționari la Autoritatea Națională de Integritate.

Totodată, acesta a subliniat că, în procesul consultărilor publice pe marginea Politicii fiscale pentru 2027, urmează să fie identificate acele „plafoane rezonabile” privind cadourile în bani la evenimentele de familie.

„Așteptăm să vedem ce cred și cetățenii care va fi acea limită până la care trebuie să aibă loc o nuntă sau un eveniment, despre care să spunem că este normal pentru societatea noastră. Vor fi modificări, vor fi plafoane. Urmează să vedem care vor fi acele plafoane rezonabile”, a adăugat Andrian Gavriliță.

Reamintim că proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul viitor prevede că beneficiarii de bani la nunți, botezuri și alte evenimente vor fi obligați să îi declare și să plătească impozit. Excepție vor face doar sumele primite de la părinți, copii sau soț/soție.