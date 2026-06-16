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bani.md logobani
16 Июня 2026, 20:09
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В Молдове подарки и бонусы свыше 10 тысяч леев попадут под контроль налоговой службы

Компании в Молдове будут обязаны сообщать в Государственную налоговую службу о денежных и неденежных выгодах, предоставленных физическим лицам на сумму более 10 тысяч леев.

В Молдове подарки и бонусы свыше 10 тысяч леев попадут под контроль налоговой службы.
В Молдове подарки и бонусы свыше 10 тысяч леев попадут под контроль налоговой службы.

Такая мера предусмотрена проектом новой налоговой и таможенной реформы, разработанным Министерством финансов, сообщает bani.md

Согласно документу, юридические лица должны будут ежегодно предоставлять налоговым органам информацию о получателях таких выплат или льгот, включая их имя, адрес и налоговый код.

Новые требования будут распространяться не только на денежные выплаты, но и на подарки, премии, товары, услуги и другие преимущества, предоставляемые физическим лицам.

В Минфине отмечают, что нововведение направлено на усиление налогового контроля и улучшение мониторинга доходов, которые сейчас сложнее отслеживать.

Отчётность необходимо будет подавать в Налоговую службу до 25-го числа месяца, следующего за завершением налогового года.

Инициатива является частью масштабной реформы налогового и таможенного законодательства. Помимо новых правил отчётности, пакет изменений предусматривает снижение подоходного налога для физических лиц, корректировку режима НДС и внедрение дополнительных мер по стимулированию занятости.

Источник
bani.md logobani
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