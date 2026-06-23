Fata de 12 ani din Cahul, dată dispărută, a fost găsită la Chișinău.

Fata de 12 ani din raionul Cahul, dispărută fără urmă, a fost găsită și se află în afara oricărui pericol. Despre aceasta a anunțat Inspectoratul General al Poliției.

Conform datelor instituției, minora a fost recunoscută de o femeie, în adiacentul Gării de Sud din Capitală, care a și sesizat Poliția. Minora se află acum în custodia polițiștilor și va fi predată colegilor din Cahul pentru a fi returnată în familie.

Reamintim că o adolescentă în vârstă de 12 ani din satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul, este căutată de familie, poliție și voluntarii echipei COD, după ce a dispărut în dimineața zilei de 22 iunie.

Oamenii legii au mulțumit tuturor cetățenilor care au răspuns și au ajutat la căutări. „Acest caz este o dovadă în plus că împreună putem spori siguranța fiecăruia”, au menționat polițiștii.