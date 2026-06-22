В Кагульском районе разыскивают пропавшую без вести 12-летнюю девочку
В Молдове разыскивают 12-летнюю Николету Попазогло, жительницу села Александру Иоан Куза Кагульского района.
Девочка пропала утром 22 июня, после чего связь с ней была потеряна, передает realitatea.md
По имеющейся информации, несовершеннолетняя ушла из дома, и с тех пор её местонахождение остаётся неизвестным. Последний раз Николету видели около 07:00 в районе Южного автовокзала в Кишинёве.
К поискам подключены сотрудники полиции, родственники девочки и волонтёры поисково-спасательной команды COD.
Приметы пропавшей: рост около 170 сантиметров, среднее телосложение, светлые волосы, карие глаза. В день исчезновения на ней были футболка светлого или тёмного цвета, синие джинсы и белые кроссовки.
Правоохранительные органы обращаются к гражданам с просьбой сообщить любую информацию, которая может помочь установить местонахождение ребёнка. Связаться с поисковой группой можно по телефону 079 61 63 81 или по номеру экстренной службы 112.
Поисковые мероприятия продолжаются.