Dumitru Alaiba a devenit victima prankerilor Vovan și Lexus.

Prankerii ruși Vovan și Lexus l-au sunat pe fostul ministru Dumitru Alaiba, dându-se drept ministrul de Externe al Albaniei.

Discuția s-a axat pe războiul din Ucraina și pe eventuala implicare a Republicii Moldova în proiecte de producere a dronelor.

Întrebat despre o eventuală aderare a Republicii Moldova la inițiative privind producerea dronelor, fostul ministru a spus că un astfel de pas ar putea provoca reacții nedorite, scrie omniapres.md.

„Nu cred că ne vom alătura, pentru că, nefiind membri NATO, din păcate, acest lucru ar genera doar provocări”, a afirmat el.

Totuși, Alaiba a apreciat că astfel de proiecte ar putea aduce beneficii economice.

„Văd un mare avantaj economic, dezvoltare pentru afaceri și investiții. Cel puțin în ceea ce privește producerea unor piese de schimb și componente”, a spus fostul ministru.

Alaiba nu este primul reprezentant al guvernării, victimă a farselor rușilor. Recent, Vovan și Lexus au sunat-o pe vicepremierul pentru Reintegrare, Cristina Gherasimov, prezentându-se tot drept oficial albanez.

Vovan și Lexus afirmă că, printre victime s-a numărat și președinta Maia Sandu. Președinția a negat însă, existența farsei și a declarat că discuția publicată în spațiu public a fost un fake, generat cu ajutorul inteligenței artificiale.