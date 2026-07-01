Герасимов о розыгрыше пранкеров: Использовали реальный номер и голос министра Албании.

Кристина Герасимов впервые рассказала о разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Вице-премьер по евроинтеграции сообщила, что ей позвонили с аккаунта в Signal, зарегистрированного на номер главы МИД Албании.

По словам чиновницы, голос собеседника также был изменён, поэтому у неё не возникло подозрений, что это пранкеры. Герасимов отметила, что подобные попытки участились, и властям часто удаётся их предотвращать, пишет realitatea.md

«Был использован реальный номер в Signal, по которому я общалась с моим коллегой из Албании. Звонок был с его голосом. Я не могла этого знать, потому что с этого номера у меня было несколько звонков с этим человеком. Я проверила номер телефона. Кибератаки становятся всё более изощрёнными, и мы должны быть гораздо бдительнее. Меры безопасности должны постоянно совершенствоваться.

Даже если бы мне позвонила моя мама с её телефона, это всё равно могла бы быть шутка, потому что был использован тот же номер и тот же голос человека, с которым я общалась», — рассказала Кристина Герасимов.

При этом вице-премьер признала, что, несмотря на существующие правила безопасности, в сложившихся обстоятельствах их трудно было соблюсти, поскольку распознать розыгрыш было крайне сложно.

Напомним, что в начале июня российские блогеры Вован и Лексус опубликовали запись телефонного разговора с Кристиной Герасимов. Они позвонили ей, представившись министром иностранных дел Албании. После появления аудиозаписи чиновница подтвердила, что разговор действительно состоялся, однако отметила, что некоторые фрагменты были вырваны из контекста.