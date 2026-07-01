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realitatea.md logorealitatea
1 Июля 2026, 19:17
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Герасимов о розыгрыше пранкеров: Использовали реальный номер и голос министра Албании

Кристина Герасимов впервые рассказала о разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Вице-премьер по евроинтеграции сообщила, что ей позвонили с аккаунта в Signal, зарегистрированного на номер главы МИД Албании.

Герасимов о розыгрыше пранкеров: Использовали реальный номер и голос министра Албании.
Герасимов о розыгрыше пранкеров: Использовали реальный номер и голос министра Албании.

По словам чиновницы, голос собеседника также был изменён, поэтому у неё не возникло подозрений, что это пранкеры. Герасимов отметила, что подобные попытки участились, и властям часто удаётся их предотвращать, пишет realitatea.md

«Был использован реальный номер в Signal, по которому я общалась с моим коллегой из Албании. Звонок был с его голосом. Я не могла этого знать, потому что с этого номера у меня было несколько звонков с этим человеком. Я проверила номер телефона. Кибератаки становятся всё более изощрёнными, и мы должны быть гораздо бдительнее. Меры безопасности должны постоянно совершенствоваться.

Даже если бы мне позвонила моя мама с её телефона, это всё равно могла бы быть шутка, потому что был использован тот же номер и тот же голос человека, с которым я общалась», — рассказала Кристина Герасимов.

При этом вице-премьер признала, что, несмотря на существующие правила безопасности, в сложившихся обстоятельствах их трудно было соблюсти, поскольку распознать розыгрыш было крайне сложно.

Напомним, что в начале июня российские блогеры Вован и Лексус опубликовали запись телефонного разговора с Кристиной Герасимов. Они позвонили ей, представившись министром иностранных дел Албании. После появления аудиозаписи чиновница подтвердила, что разговор действительно состоялся, однако отметила, что некоторые фрагменты были вырваны из контекста.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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