unimedia.info
19 Mai 2026, 09:20
Directorul adjunct al TRM și membru al juriului Eurovision, Andrei Zapșa, și-a dat demisia

După demisia directorului general al Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, instituția rămâne și fără adjuncți. Mandatele lui Andrei Zapșa și Cornel Ciobanu încetează imediat, conform prevederilor legale.

Despre aceasta a anunțat Țurcanu în cadrul unei conferințe de presă, scrie unimedia.info.

Andrei Zapșa a fost unul dintre membrii juriului din Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, competiție care a provocat un val de controverse după ce Moldova a acordat României doar 3 puncte.

Reamintim că, pe fundalul scandalului cu voturile la „Eurovision”, șeful TRM Vlad Țurcanu și-a dat demisia. În prezent, compania a rămas fără conducere superioară. Cine va ocupa posturile vacante încă nu se știe.

Sursă
unimedia.info
