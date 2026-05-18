theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
18 Мая 2026, 15:01
26 074
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Глава TRM Влад Цуркану подал в отставку после скандала с голосами на "Евровидении"

Объявление прозвучало спустя два дня после волны критики и бурных обсуждений в социальных сетях.

Глава TRM Влад Цуркану подал в отставку после скандала с голосами на Евровидении.
Глава TRM Влад Цуркану подал в отставку после скандала с голосами на Евровидении.

Пользователи интернета выразили недовольство тем, что Молдова присудила Румынии лишь 3 балла, тогда как румынское жюри отдало Молдове 10 баллов, сообщает unimedia.info 

«Это моё решение», — заявил Влад Цуркану, сообщив об уходе с поста главы общественной телерадиокомпании.

«Несмотря на то, что мы дистанцировались от решений жюри, выраженное голосование — это наша ответственность, и в первую очередь моя как руководителя учреждения», - пояснил Цуркану свое решение. 

Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте