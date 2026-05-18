18 Мая 2026, 15:01
26 074
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Глава TRM Влад Цуркану подал в отставку после скандала с голосами на "Евровидении"
Объявление прозвучало спустя два дня после волны критики и бурных обсуждений в социальных сетях.
Пользователи интернета выразили недовольство тем, что Молдова присудила Румынии лишь 3 балла, тогда как румынское жюри отдало Молдове 10 баллов, сообщает unimedia.info
«Это моё решение», — заявил Влад Цуркану, сообщив об уходе с поста главы общественной телерадиокомпании.
«Несмотря на то, что мы дистанцировались от решений жюри, выраженное голосование — это наша ответственность, и в первую очередь моя как руководителя учреждения», - пояснил Цуркану свое решение.