Costiuc a publicat un video cu interpreta care și-a acuzat soțul polițist de violență.

O interpretă susține că a fost supusă violenței din partea soțului, care, potrivit ei, deține o funcție de conducere în poliție. Femeia afirmă că a solicitat de mai multe ori un ordin de restricție împotriva lui.

Este vorba despre șeful Direcției de ordine publică a Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), Mihail Crivorucenco. Declarațiile femeii au fost făcute publice într-un video înregistrat de deputatul Vasile Costiuc, scrie unimedia.info.

„Mă controla la fiecare cinci minute. Dacă nu răspundeam la telefon, îi suna pe colegii mei, îi deranja foarte mult. Am sunat chiar și la 112, pentru că mă amenința”, a povestit femeia.

Potrivit acesteia, o asemenea situație a durat mulți ani.

„Am rămas fără casă, în stradă. M-am mutat dintr-un apartament închiriat în altul, fără copil, fără mașină”, a spus ea.

Femeia mai susține că a avut nevoie de ajutor medical.

„M-a pus în cadă și mă spăla ca să nu mi se vadă vânătăile. Nu mă lovea anume pe corp, ci la cap. Am acte de la spital, nu mai ieșeam din spitale. I-a spus unei vecine că am ceva cu sistemul nervos”, a declarat ea.

Costiuc a publicat și o înregistrare audio care, potrivit lui, conține o conversație între polițist și fosta sa soție. În înregistrare, femeia ar fi insultată și umilită, folosindu-se un limbaj obscen, în prezența copilului lor minor.

La rândul său, Mihail Crivorucenco a respins toate acuzațiile și a declarat că situația trebuie evaluată în baza faptelor și probelor.

„Resping acuzațiile de violență lansate împotriva mea în spațiul public. Acestea nu corespund realității și consider că situația trebuie analizată în baza faptelor și probelor, nu prin prezentarea selectivă a unor materiale sau declarații.

În ceea ce privește înregistrarea audio, aceasta a fost făcută acum aproximativ 4 ani, după plecarea fostei mele soții din casa noastră comună. Nu neg că vocea și unele afirmații îmi aparțin. Totuși, înregistrarea trebuie privită în contextul în care a avut loc această conversație.

La acel moment, treceam printr-o situație familială extrem de dificilă. După plecarea fostei soții, copilul nostru minor a rămas în grija mea și a trebuit să gestionez, într-un timp foarte scurt, o situație pentru care nu eram pregătit. În acea perioadă, între noi au existat conflicte și discuții tensionate, iar unele afirmații au fost făcute într-o stare emoțională, profund influențată de situația familială în care mă aflam.

Totodată, menționez că au existat și alte conversații și materiale care reflectă contextul complet al conflictului nostru. Totuși, nu intenționez să le fac publice, deoarece consider că problemele familiale nu trebuie transformate într-un spectacol public, iar prioritatea mea este protejarea copilului minor și a intereselor sale.

În ceea ce privește declarațiile referitoare la viața noastră de familie și la cauzele care au dus la despărțire, acestea vor fi clarificate, dacă va fi necesar, prin intermediul probelor pe care le dețin și în cadrul procedurilor judiciare corespunzătoare. Nu doresc să lansez public acuzații împotriva fostei mele soții și nu vreau să răspund unei acuzații cu o altă acuzație.

Totuși, consider important ca opinia publică să știe că întreaga situație familială este și în prezent obiectul unui proces judiciar. Prima instanță a stabilit domiciliul copilului minor la mine, iar această decizie este contestată în prezent la Curtea de Apel”, a declarat Mihail Crivorucenco.