Contribuabilii, avertizați despre noi tentative de fraudă în numele Fiscului

Serviciul Fiscal de Stat avertizează contribuabilii cu privire la tentativele de fraudă, în care infractorii folosesc ilegal denumirea, identitatea vizuală sau numele reprezentanților instituției.

Contribuabilii, avertizați despre noi tentative de fraudă în numele Fiscului.

Potrivit instituției, recent au fost înregistrate mai multe cazuri în care contribuabilii au primit mesaje și documente false, inclusiv prin mesagerii, prezentate ca mesaje oficiale din partea Serviciului Fiscal de Stat. Acestea conțin informații despre presupusa confirmare a plății obligațiilor fiscale, transferuri de bani, reținerea temporară a fondurilor financiare sau alte notificări prezentate ca oficiale, transmite noi.md.

De asemenea, au fost raportate tentative de înșelăciune prin telefon. Persoane necunoscute se prezintă drept reprezentanți ai instituțiilor de stat sau financiare și chiar susțin că au efectuat livrări sau trimiterea de active în numele Serviciului Fiscal de Stat. Sub aceste pretexte, cetățenii sunt rugați să comunice codurile primite prin SMS, să acceseze linkuri sau să confirme acțiuni.

Serviciul Fiscal de Stat subliniază că aceste mesaje, apeluri și documente sunt false. Instituția precizează că nu trimite documente oficiale prin WhatsApp, Viber, Telegram sau alte mesagerii, nu solicită coduri de confirmare primite prin SMS, date bancare, parole sau coduri CVV/CVC, precum și nu expediază colete prin Poșta Moldovei sau alte servicii de curierat. În acest context, contribuabililor li se recomandă insistent să fie prudenți, să nu acceseze linkuri suspecte și să nu ofere informații personale sau financiare persoanelor necunoscute.

În cazul primirii unor mesaje, apeluri sau documente suspecte, informațiile trebuie verificate exclusiv prin canalele oficiale ale Serviciului Fiscal de Stat, iar tentativele de înșelăciune trebuie raportate autorităților competente de aplicare a legii.

