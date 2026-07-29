Concertul dedicat Zilei Limbii Române în Moldova a fost anulat: Parada militară va avea loc.

Guvernul a aprobat programul național pentru sărbătorirea a 35 de ani de independență a Republicii Moldova.

Din lista inițială, care cuprindea 28 de evenimente, a fost exclus concertul dedicat Zilei limbii române din 31 august. După modificarea adusă în cadrul ședinței, în program au rămas 27 de evenimente, transmite rupor.md.

Propunerea de a anula concertul a fost făcută de ministrul Culturii, Dan Suruceanu. Potrivit acestuia, acest lucru va permite reducerea cheltuielilor, însă sărbătorirea Zilei limbii române va fi păstrată.

„Pentru optimizarea cheltuielilor, propunem excluderea din programul inițial a concertului dedicat Zilei limbii române, care urma să fie organizat de Ministerul Culturii”, a declarat Suruceanu.

Premierul Vasile Tofan a precizat că a cerut Ministerului Culturii să reducă cheltuielile pentru evenimentele din 27 și 31 august.

„Nu anulăm sărbătoarea — doar concertul. Aceste zile pot fi marcate cu suflet și inimă, dar nu neapărat cu cheltuieli mari. Concertul din 27 august îl vom organiza, de asemenea, mai modest. Nu este necesar să organizăm încă un concert la câteva zile distanță”, a subliniat Tofan.

Ziua limbii române din 31 august va fi marcată prin Marea dictare națională, organizată de Ministerul Educației și Cercetării.

Evenimentele principale vor avea loc pe 27 august. La Chișinău vor fi depuse flori la memorialul „Mama îndurerată” și la monumentul lui Ștefan cel Mare, va avea loc o întâlnire festivă cu participarea Parlamentului, președintelui, Guvernului și organizației societății civile „Parlament-90”, paradă a fanfarelor militare și paradă militară în Piața Marii Adunări Naționale. La paradă vor participa militari, tehnică și fanfare. Seara, în piață, va avea loc un concert festiv.

În programul „Independența care ne unește. Moldova-35” au fost incluse și emiterea unei monede comemorative și a unor mărci poștale, expoziția simbolurilor naționale, proiectele TV „35 de ani de independență în 35 de zile” și „Cântecele independenței”, proiecții de filme documentare, festivalul de operă și balet Maria Bieșu, Zilele patrimoniului european și evenimente dedicate centenarului Teatrului Național Mihai Eminescu.

Pe 1 septembrie este planificată „Lecția independenței” în școli și universități, iar ulterior, în Piața Marii Adunări Naționale, va fi organizată o expoziție de tehnică militară și armament a Armatei Naționale.

Nu vor fi alocate fonduri suplimentare separate pentru implementarea programului: toate evenimentele trebuie finanțate în limitele bugetelor deja aprobate ale instituțiilor.

Din proiect reiese că pentru evenimentele culturale în 2026 Ministerului Culturii i-au fost alocați aproximativ 29 milioane de lei, inclusiv 10 milioane pentru sărbătorirea a 35 de ani de independență. Până la 8 iunie a fost utilizat deja 84,8% din această sumă, iar soldul disponibil era de aproximativ 4,4 milioane de lei.

Ministerul Finanțelor a criticat planificarea cheltuielilor și nu a susținut propunerea de a redirecționa 10 milioane de lei din subvențiile pentru instituțiile teatrale și concertistice. Ministerul Culturii este îndemnat să caute economii la alte capitole, fără a afecta obligațiile privind plata salariilor angajaților instituțiilor culturale.