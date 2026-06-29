Cojuhari: Anul acesta, Arena Chișinău va ajunge la autosusținere financiară.

Fostul șef demisionar al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, a declarat că, în acest an, veniturile „Arenei Chișinău” din activitatea principală vor acoperi pentru prima dată cheltuielile de întreținere a complexului.

În același timp, pierderile reflectate în rapoartele financiare sunt în mare parte explicate prin investițiile de capital în construcția și infrastructura arenei, scrie tv8.md.

„Noi avem o afacere nouă în Republica Moldova, deoarece astfel de săli mari, concerte mari, până la apariția Arenei nu erau. Este în proces de creștere. Dacă noi o să ne uităm la activitatea operațională, anul acesta ea deja va fi pe plus, anul trecut toate veniturile practic au acoperit cheltuielile, noi vorbim doar de amortizare”, a declarat Roman Cojuhari.

Potrivit acestuia, pierderile raportate în documentele financiare sunt determinate în principal de amortizarea investițiilor în infrastructura complexului, un element contabil care influențează rezultatul final, dar care nu reflectă direct activitatea curentă a instituției.

„Deci nu este un segment fără concurență. Dar când apare chiar și această infrastructură, deci cheltuielile care vin și achitările care vin doar pentru antrenamentele olimpice sau profesioniștii, nu acoperă nici pe aproape cheltuielile. Noi vorbim de sute de mii de lei în timpul iernii, peste jumătate de milion pe factură”, a menționat șeful APP.

Oficialul mai susține că, odată cu diversificarea evenimentelor și creșterea gradului de utilizare a complexului, veniturile ar urma să acopere treptat și costurile indirecte, ceea ce ar putea duce la un echilibru financiar în perioada următoare.

Reamintim că, recent, șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, și-a anunțat demisia în contextul scandalului legat de MoldATSA