Circulația transportului pe bulevardul Iuri Gagarin va fi complet suspendată pe timpul nopții.

Restricțiile de circulație vor fi aplicate exclusiv pe timpul nopții, în două etape consecutive, începând cu seara zilei de luni, 8 iunie 2026, transmite noi.md.

Conform programului aprobat de autoritățile locale, suspendarea circulației va avea loc după următorul orar:

Prima etapă: de luni, 08.06.2026, începând cu ora 22:00, până marți, 09.06.2026, până la ora 06:00;

A doua etapă: de marți, 09.06.2026, de la ora 22:00, până miercuri, 10.06.2026, până la ora 06:00.

Direcția Generală Mobilitate Urbană a declarat că această măsură radicală a fost introdusă din cauza necesității urgente de a efectua lucrări complexe de reparație și restaurare a infrastructurii rutiere a bulevardului Iuri Gagarin. Pentru a minimiza disconfortul și formarea ambuteiajelor pe una dintre cele mai circulate artere ale Capitalei, s-a decis concentrarea lucrărilor tehnice pe șantier strict pe timpul nopții.

Serviciile municipale și Inspectoratul Național de Siguranță Publică îndeamnă toți șoferii care intenționează să tranziteze zona gării feroviare în perioadele indicate să utilizeze rutele alternative adiacente.

Șoferilor li se recomandă insistent să respecte cerințele și semnalele polițiștilor rutieri, să manifeste maximă răbdare, prudență și disciplină în trafic, respectând cu strictețe prevederile Regulamentului circulației rutiere.