Cheptonar, despre cheltuielile întreprinderilor de stat: Trebuia să închidem aceste robinete mai devreme.

Raportul comisiei parlamentare de anchetă privind gestionarea întreprinderilor de stat va fi prezentat joi. Declarația a fost făcută de deputatul PAS Adrian Cheptonar.

Potrivit acestuia, verificările comisiei au scos la iveală mai multe probleme, despre care parlamentarii intenționează să vorbească public. Declarația a fost făcută în contextul discuțiilor privind necesitatea reducerii cheltuielilor instituțiilor de stat și utilizării ineficiente a fondurilor bugetare, inclusiv pentru salarii, sedii și achiziții, scrie realitatea.md.

Cheptonar a recunoscut că măsurile de reducere a cheltuielilor trebuiau luate mai devreme.

„Este păcat că nu am reușit să închidem aceste robinete mai devreme. Chiar cred că domnul Vasile Tofan va face tot posibilul, în limitele competențelor sale, pentru a reduce și optimiza cheltuielile”, a declarat deputatul.

În ajun, premierul Vasile Tofan a anunțat reduceri de personal și comasarea mai multor instituții de stat. Potrivit acestuia, aceste măsuri vor permite diminuarea cheltuielilor administrative și economisirea fondurilor bugetare, inclusiv pentru plata compensațiilor din această iarnă.

Premierul a declarat că, pe 9 septembrie, fiecare minister și agenție a primit indicații privind reducerile necesare. Numărul angajaților și bugetele instituțiilor vor fi reduse cu 10–30%. Măsurile vor viza circa 161 de instituții, în care lucrează, în total, aproximativ 52 de mii de persoane.

O parte dintre agenții vor fi comasate, în special instituțiile cu un număr mic de angajați.