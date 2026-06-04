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rupor.md logorupor
4 Iunie 2026, 08:11
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Ceban a infirmat declarațiile primarului de Bălți: Apa din oraș corespunde tuturor normelor

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a negat declarațiile primarului municipiului Bălți, Alexandr Petkov, privind furnizarea apei tehnice în locuințele cetățenilor.

Ceban a infirmat declarațiile primarului de Bălți: Apa din oraș corespunde tuturor normelor.
Ceban a infirmat declarațiile primarului de Bălți: Apa din oraș corespunde tuturor normelor.

Referindu-se la rezultatele analizelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), șeful instituției a asigurat că calitatea apei corespunde în totalitate tuturor standardelor existente, scrie rupor.md.

„În timpul transportului, apa și-ar fi putut schimba gustul și mirosul. Nu știm după ce metodologie a fost realizat acest studiu. Un lucru îl știm sigur: aparatura și tehnologiile utilizate astăzi la ANSP și Centrul de Sănătate din Bălți corespund tuturor cerințelor, iar informații mai detaliate puteți obține de la conducerea agenției”, a declarat ministrul, refuzând să comenteze rezultatele expertizei externe.

Reamintim că anterior primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a declarat că apa de la rețeaua publică, furnizată locuitorilor sectorului Bălțiul Nou, s-a dovedit a fi tehnică. Potrivit edilului, administrația locală a inițiat în mod special efectuarea unor cercetări de laborator independente în orașul Iași, România, pentru a confirma oficial acest fapt.

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