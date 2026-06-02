theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
2 Июня 2026, 16:50
5 254
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В одном из микрорайонов Бельц питьевая вода оказалась технической: обнаружены нитриты

Питьевая вода, поставляемая в микрорайон Новый Бельцы, фактически оказалась технической. Об этом заявил мэр Бельц Александр Петков на пресс-конференции.

В одном из микрорайонов Бельц питьевая вода оказалась технической: обнаружены нитриты.
В одном из микрорайонов Бельц питьевая вода оказалась технической: обнаружены нитриты.

По словам градоначальника, результаты лабораторных исследований воды, взятой в детском саду №2 микрорайона Новый Бельцы, выявили наличие вредных веществ, в том числе нитритов, сообщает realitatea.md

«Полученные результаты вызывают серьёзную тревогу. Анализы воды из Новых Бельц подтвердили наличие нежелательных веществ, включая нитриты. Я хочу, чтобы об этом знали все», — заявил Петков.

Мэр уточнил, что исследования проводились в лаборатории в Румынии. По его словам, вода продолжает поставляться и оплачиваться как питьевая, при этом поставщик не информировал жителей о её возможном несоответствии санитарным нормам.

Примария муниципия Бельцы начала экстренную установку систем фильтрации воды в детских садах.

Петков сообщил, что поручил специалистам регулярно проводить дополнительные проверки качества воды, а также обратился в прокуратуру с требованием установить виновных и привлечь их к ответственности.

По мнению городских властей, ответственность за сложившуюся ситуацию несёт поставщик воды.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте