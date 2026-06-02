В одном из микрорайонов Бельц питьевая вода оказалась технической: обнаружены нитриты.

По словам градоначальника, результаты лабораторных исследований воды, взятой в детском саду №2 микрорайона Новый Бельцы, выявили наличие вредных веществ, в том числе нитритов, сообщает realitatea.md

«Полученные результаты вызывают серьёзную тревогу. Анализы воды из Новых Бельц подтвердили наличие нежелательных веществ, включая нитриты. Я хочу, чтобы об этом знали все», — заявил Петков.

Мэр уточнил, что исследования проводились в лаборатории в Румынии. По его словам, вода продолжает поставляться и оплачиваться как питьевая, при этом поставщик не информировал жителей о её возможном несоответствии санитарным нормам.

Примария муниципия Бельцы начала экстренную установку систем фильтрации воды в детских садах.

Петков сообщил, что поручил специалистам регулярно проводить дополнительные проверки качества воды, а также обратился в прокуратуру с требованием установить виновных и привлечь их к ответственности.

По мнению городских властей, ответственность за сложившуюся ситуацию несёт поставщик воды.