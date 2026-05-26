Alertă hidrologică: Cod Galben din cauza riscului de inundații.

Potrivit meteorologilor, principalul risc de inundații vizează zonele joase de-a lungul albiei râului. În aceste zone, apa poate ieși din albie și poate inunda terenuri agricole. Specialiștii îi îndeamnă pe agricultori și pe locuitorii din zonă să fie atenți la starea terenurilor adiacente, scrie rupor.md.

Administrațiile Publice Locale și agenții economici în subordinea cărora se află lacurile de acumulare de pe râul Răut sunt îndemnați să intensifice monitorizarea construcțiilor hidrotehnice.

„Este necesară urmărirea atentă a stării barajelor, podurilor și căilor de evacuare a apei”, subliniază meteorologii în avertizare.

Situația este cauzată de precipitațiile abundente, care au dus deja la consecințe grave în mai multe raioane ale țării, inclusiv Strășeni și Ungheni, unde zeci de gospodării au fost inundate și drumurile au fost distruse de viituri.