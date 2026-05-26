theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
26 Mai 2026, 10:05
11 557
Copiază linkul
Link copiat

Alertă hidrologică: Cod Galben din cauza riscului de inundații

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare hidrologică, valabilă până pe 29 mai. În urma ploilor abundente din 21–22 mai, pe râul Răut se prognozează creșterea nivelului apei cu depășirea cotei de atenție.

Alertă hidrologică: Cod Galben din cauza riscului de inundații.
Alertă hidrologică: Cod Galben din cauza riscului de inundații.

Potrivit meteorologilor, principalul risc de inundații vizează zonele joase de-a lungul albiei râului. În aceste zone, apa poate ieși din albie și poate inunda terenuri agricole. Specialiștii îi îndeamnă pe agricultori și pe locuitorii din zonă să fie atenți la starea terenurilor adiacente, scrie rupor.md.

Administrațiile Publice Locale și agenții economici în subordinea cărora se află lacurile de acumulare de pe râul Răut sunt îndemnați să intensifice monitorizarea construcțiilor hidrotehnice.

„Este necesară urmărirea atentă a stării barajelor, podurilor și căilor de evacuare a apei”, subliniază meteorologii în avertizare.

Situația este cauzată de precipitațiile abundente, care au dus deja la consecințe grave în mai multe raioane ale țării, inclusiv Strășeni și Ungheni, unde zeci de gospodării au fost inundate și drumurile au fost distruse de viituri.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici