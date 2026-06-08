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noi.md logonoi
8 Iunie 2026, 11:11
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Administrația UTM, despre video cu gândaci: Situația se referă la o singură cameră

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a declarat că a vizionat înregistrările video recent publicate pe rețelele sociale, în care se pot vedea gândaci într-una dintre camerele căminului Colegiului UTM.

Administrația UTM, despre video cu gândaci: Situația se referă la o singură cameră.
Administrația UTM, despre video cu gândaci: Situația se referă la o singură cameră.

Reprezentanții instituției de învățământ susțin că situația este limitată la o singură cameră, iar în perioada următoare va fi efectuată o dezinsecție planificată pe întreg teritoriul campusului, scrie noi.md.

Administrația Colegiului TUM și conducerea universității au analizat situația imediat după apariția imaginilor video. Instituția a subliniat că este vorba despre un caz izolat, înregistrat într-o singură cameră a căminului.

„Situația prezentată în imaginile publicate ne este cunoscută și se referă la un caz izolat, localizat într-o singură cameră a căminului. Dezinsecția generală a întregului campus este deja planificată. Aceasta este o procedură standard pe care o efectuăm de două ori pe an, precum și suplimentar în cazul apariției unor situații excepționale”, au declarat reprezentanții universității.

UTM menționează că întreținerea clădirilor colective de locuit, în special a fondului vechi, implică anumite dificultăți în combaterea dăunătorilor. Astfel de cazuri pot apărea mai frecvent în perioadele cu temperaturi ridicate. Universitatea a adăugat că informează regulat studenții despre necesitatea respectării normelor sanitare și îi îndeamnă să raporteze orice probleme apărute în locurile de cazare.

Reamintim că studenții care locuiesc în căminul nr. 26 al Universității Tehnice a Moldovei (UTM) din Chișinău s-au plâns de condiții insalubre și de apariția în masă a gândacilor în spațiile de locuit.

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