Cтуденты жалуются на условия проживания в общежитии ТУМ: Тараканы в комнатах.

Студенты утверждают, что насекомые присутствуют в комнатах и местах общего пользования, что создает дискомфорт и вызывает опасения по поводу гигиены, сообщает stiri.md

Представители Министерства образования и науки также заявили, что вскоре выступят с официальным комментарием.

На данный момент Технический университет Молдовы не прокомментировал обвинения.

Следует отметить, что еще в январе несколько студентов пожаловались на антисанитарные условия и массовое распространение тараканов в помещениях общежития.

В частности, один из студентов сообщил о проблеме в социальных сетях, упомянув, что насекомых можно увидеть в комнатах, кухнях и коридорах, и эта ситуация сохраняется уже долгое время.

Однако Технический университет Молдовы (ТУМ) опроверг информацию, появившуюся в открытом доступе. При этом ректор Технического университета Молдовы Виорел Бостан также опроверг информацию и заявил, что опубликованные изображения могут быть частью кампании по дискредитации.