Valeriu Chiveri, despre „cooperarea internațională” a Tiraspolului: A visa nu strică.

Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a numit declarațiile structurilor de la Tiraspol drept o așa-numită manipulare a cooperării internaționale.

Așa a comentat declarația reprezentanților Abhaziei, Osetiei de Sud și Transnistriei, țări nerecunoscute. Documentul vorbește despre o „lume multipolară”, „Sud Global”, aprofundarea cooperării cu Rusia și sprijinul din partea Moscovei.

Chiveri a declarat că este vorba despre propagandă în stilul Tiraspolului, informează rupor.md.

„Da, este vorba despre așa-numita cooperare internațională cu participarea structurilor din Tiraspol. Este un nou exemplu de manipulare, propagandă în stilul celor care se află la Tiraspol. Cum se spune, vrabia visează la mei, sau, cu alte cuvinte, a visa nu strică”, a spus vicepremierul.

El a subliniat că nu există nicio cooperare internațională cu participarea structurilor din Tiraspol.

„Nu a existat, nu există și nu poate exista nicio cooperare internațională cu participarea structurilor din Tiraspol, structuri care conduc ilegal și temporar raioanele de est ale Republicii Moldova”, a declarat Chiveri.

Vicepremierul a adăugat că vizitele partenerilor străini la Tiraspol au un alt scop.

„Vizitele partenerilor noștri la Tiraspol includ o serie de sarcini, iar cea mai importantă este promovarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, precum și a procesului de reintegrare a țării”, a spus el.

Chiveri a menționat că partenerii internaționali care vizitează din când în când Tiraspolul pot confirma această poziție.