Sandu, despre dosarul pierdut la CEDO de jumătate de milion de euro: Prima dată aud despre acest caz.

Președinta Maia Sandu a declarat că nu cunoaște detalii despre dosarul pierdut de R. Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în care figurează și numele președintei Curții Constituțională a Moldovei, Domnica Manole.

Întrebată în cadrul unei emisiuni despre obligația statului de a achita despăgubiri de peste jumătate de milion de euro în acest dosar, Maia Sandu a răspuns: „Nu știu despre acest caz, deci dacă avem mai multe cazuri la CEDO, dar despre acest caz concret prima dată aud și nu aș putea să comentez”, transmite omniapres.md.

Declarația șefei statului vine în condițiile în care decizia CEDO a devenit publică încă la începutul lunii iunie și a generat numeroase reacții în spațiul public.

Totodată, subiectul a fost discutat și în Parlament încă anul trecut, în contextul dezbaterilor privind responsabilitatea magistraților pentru dosarele pierdute de Republica Moldova la Curtea de la Strasbourg.

De altfel, înainte ca PAS să obțină majoritatea parlamentară, Maia Sandu avea o poziție mult mai categorică în privința dosarelor pierdute de Republica Moldova la CEDO. În anul 2020, pe când se afla în opoziție, actuala șefă a statului declara că este „extrem de nedrept” ca despăgubirile pentru erorile judiciare să fie achitate din bugetul de stat, adică din banii cetățenilor.