ЕСПЧ обязал Молдову выплатить 560 тысяч евро по делу, которое судила Домника Маноле.

Компания требовала почти 998 млн евро компенсации, однако ЕСПЧ отклонил большую часть требований, сообщает rupor.md

Решение о компенсации ЕСПЧ вынес 4 июня. Речь идет о деле, по которому в мае 2025 года суд уже признал нарушение права компании на справедливое разбирательство и права собственности.

Seksimp Group SRL требовала 997,67 млн евро материального ущерба. Из этой суммы 3,43 млн евро компания оценивала как стоимость имущества, проданного на аукционах, а еще 994,24 млн евро как упущенную прибыль от проектов, которые она якобы могла развивать на этих активах.

ЕСПЧ не согласился с расчетами компании. Суд указал, что дело не равнозначно прямому лишению собственности государством, поэтому компенсация не должна полностью устранять все последствия утраты имущества.

При этом суд признал, что компания понесла реальный ущерб. В решении отмечается, что имущество Seksimp Group было продано после исполнения судебного решения, о котором компания не знала. Один из объектов, по данным суда, был продан на аукционе в 2011 году за сумму значительно ниже рыночной.

ЕСПЧ также обратил внимание, что молдавские власти не показали, каким образом возобновленные национальные процедуры могли бы компенсировать компании ущерб, связанный с продажей имущества.

В итоге суд постановил выплатить Seksimp Group 560 тысяч евро материального ущерба в течение трех месяцев с даты вступления решения в законную силу . Остальные требования компании ЕСПЧ отклонил.

Ранее ЕСПЧ установил, что молдавские суды не дали достаточного обоснования решениям по делу Seksimp Group и не обеспечили компании эффективную возможность защитить свои права. В центре спора было решение о взыскании с компании 1,219 млн леев в пользу другой частной компании, после чего имущество Seksimp Group было продано на аукционе.

В прошлогоднем решении ЕСПЧ также указывал, что апелляционная и кассационная инстанции не ответили на важные аргументы компании. На этапе рассмотрения в Апелляционной палате Кишинева коллегию возглавляла Домника Маноле, нынешний председатель Конституционного суда.