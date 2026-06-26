Sandu, despre ancheta privind afacerile soțului verișoarei sale: Nu e treaba mea.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat investigația privind numirea lui Constantin Batin, soțul verișoarei sale Tatiana Batin, la conducerea Zonei Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău”.

Ancheta menționa legăturile sale de afaceri anterioare cu un om de afaceri aflat sub sancțiuni internaționale, informează unimedia.info.

Șefa statului a declarat că Constantin Batin a ajuns în funcție în urma unui concurs public.

„A fost un concurs, a participat. Eu nu pot să le interzic oamenilor să participe sau să nu participe la un concurs. Au aceleași drepturi ca toți cetățenii. A participat la un concurs și a câștigat acest concurs.

Nu am cum să ofer detalii aici. Întrebările trebuie să le adresați lui. Din ce am reușit eu să văd, el a vândut o companie unei persoane și, după aceea, pentru că nu s-au uitat în lista de sancțiuni internaționale dacă omul era în această listă sau nu, s-a dovedit că omul era în lista de sancțiuni internaționale. Dar, repet, nu e treaba mea, nu e un caz pe care pot să îl explic”, a declarat Maia Sandu.

Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău” este condusă de mai bine de doi ani de Constantin Batin, soțul Tatianei Batin, șefa de cabinet a președintelui Parlamentului, Igor Grosu, și verișoară a președintei Maia Sandu. Cu doar câteva săptămâni înainte să fie numit la conducerea întreprinderii de stat, Constantin Batin a făcut schimb de companii cu un om de afaceri leton, Marks Blats. În momentul tranzacției, Blats se afla sub sancțiunile Statelor Unite, ca parte dintr-o rețea care a furnizat tehnologii avansate armatei ruse după declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina. Ulterior, acesta a ajuns și sub sancțiunile UE, ale Marii Britanii, Letoniei și Ucrainei, pentru aceleași acuzații.

Reamintim că verișoara președintei, Tatiana Batin, și-a dat demisia din Parlament. Maia Sandu a declarat că nu a avut nicio implicare în angajarea acesteia și că, anterior, ar fi atenționat că pot apărea speculații în public.