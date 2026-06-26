theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unimedia.info logounimedia
26 Iunie 2026, 17:02
2 908
Copiază linkul
Link copiat

Sandu, despre ancheta privind afacerile soțului verișoarei sale: Nu e treaba mea

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat investigația privind numirea lui Constantin Batin, soțul verișoarei sale Tatiana Batin, la conducerea Zonei Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău”.

Sandu, despre ancheta privind afacerile soțului verișoarei sale: Nu e treaba mea.
Sandu, despre ancheta privind afacerile soțului verișoarei sale: Nu e treaba mea.

Ancheta menționa legăturile sale de afaceri anterioare cu un om de afaceri aflat sub sancțiuni internaționale, informează unimedia.info.

Șefa statului a declarat că Constantin Batin a ajuns în funcție în urma unui concurs public.

„A fost un concurs, a participat. Eu nu pot să le interzic oamenilor să participe sau să nu participe la un concurs. Au aceleași drepturi ca toți cetățenii. A participat la un concurs și a câștigat acest concurs.

Nu am cum să ofer detalii aici. Întrebările trebuie să le adresați lui. Din ce am reușit eu să văd, el a vândut o companie unei persoane și, după aceea, pentru că nu s-au uitat în lista de sancțiuni internaționale dacă omul era în această listă sau nu, s-a dovedit că omul era în lista de sancțiuni internaționale. Dar, repet, nu e treaba mea, nu e un caz pe care pot să îl explic”, a declarat Maia Sandu.

Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău” este condusă de mai bine de doi ani de Constantin Batin, soțul Tatianei Batin, șefa de cabinet a președintelui Parlamentului, Igor Grosu, și verișoară a președintei Maia Sandu. Cu doar câteva săptămâni înainte să fie numit la conducerea întreprinderii de stat, Constantin Batin a făcut schimb de companii cu un om de afaceri leton, Marks Blats. În momentul tranzacției, Blats se afla sub sancțiunile Statelor Unite, ca parte dintr-o rețea care a furnizat tehnologii avansate armatei ruse după declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina. Ulterior, acesta a ajuns și sub sancțiunile UE, ale Marii Britanii, Letoniei și Ucrainei, pentru aceleași acuzații.

Reamintim că verișoara președintei, Tatiana Batin, și-a dat demisia din Parlament. Maia Sandu a declarat că nu a avut nicio implicare în angajarea acesteia și că, anterior, ar fi atenționat că pot apărea speculații în public.

Sursă
unimedia.info logounimedia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici