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26 Iunie 2026, 13:07
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Cealaltă verișoară a președintei, Tatiana Batin, și-a dat demisia de la Parlament

Șefa de cabinet a președintelui Parlamentului, Igor Grosu, Tatiana Batin, care este și verișoara președintei Maia Sandu, și-a depus demisia.

Cealaltă verișoară a președintei, Tatiana Batin, și-a dat demisia de la Parlament.
Cealaltă verișoară a președintei, Tatiana Batin, și-a dat demisia de la Parlament.

Șefa statului a declarat că nu a avut nicio implicare în angajarea acesteia și că, anterior, ar fi atenționat că pot apărea speculații în public, informează tvrmoldova.md.

„Demnitarii au dreptul să-și aleagă persoane în cabinete. Asta este o practică în lumea democratică. Sunt puțini oameni care nu sunt angajați prin concurs. Tatiana Batin a lucrat mai mult timp în partid, iar în momentul în care Igor Grosu a devenit președintele Parlamentului. Ea a trecut să lucreze în cabinet în continuare cu el. Nu i-am sugerat domnului Grosu nicio persoană în cabinetul lui. Dimpotrivă, eu mi-am exprimat niște îngrijorări că situațiile pot să fie speculate și că nu va fi bine. Acum, înțeleg că și-a depus demisia”, a declarat Maia Sandu într-o emisiune de la Pro TV.

Anterior, Sandu s-a exprimat despre veniturile altei verișoare, Anastasia Taburceanu, la MoldATSA.

Președintele a povestit că a aflat despre situație din investigații jurnalistice publicate recent. Tocmai din acestea a aflat că rudei sale i s-a oferit un loc de muncă fără concurs și ce recompensă a primit.

Președintele a subliniat că nu i-a recomandat Anastasiei Taburceanu funcția la MoldATSA și nici nu a fost informată despre angajarea acesteia.

„Este evident că, în calitate de specialist în comunicare, nu putea demonstra rezultate care să justifice suma de 120.000 de lei. Nu-mi pot imagina ce ar trebui să facă un specialist în comunicare pentru a primi astfel de bani. Pare o sumă obținută nejustificat. Nu știu ce a făcut ea. Din punctul meu de vedere, este imoral să iei bani pe care nu i-ai meritat și acești bani trebuie returnați”, a subliniat șefa statului.

Reamintim că purtătoarea de cuvânt a MoldATSA, Anastasia Taburceanu, și-a anunțat demisia și a declarat că va returna toate sumele primite sub formă de sporuri și plăți suplimentare la salariul de bază pe perioada lucrului în instituție.

Decizia a fost luată la câteva ore după publicarea investigației Rise Moldova, în care se afirmă că în mai puțin de un an de muncă la MoldATSA, Taburcanu a primit peste un milion de lei. Potrivit jurnaliștilor, în 2025 venitul său lunar depășea 75.000 de lei, iar în 2026 a crescut la peste 120.000 de lei pe lună.

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