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deschide.md logodeschide
10 Iunie 2026, 14:39
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Republica Moldova urmează să denunțe un nou acord încheiat pe platforma CSI

Deputații comisiei pentru politică externă au avizat proiectul de lege privind denunțarea Acordului privind colaborarea în domeniul editării, difuzării cărții și poligrafiei în cadrul CSI, considerat ca fiind depășit.

Republica Moldova urmează să denunțe un nou acord încheiat pe platforma CSI.
Republica Moldova urmează să denunțe un nou acord încheiat pe platforma CSI.

Inițiativa de denunțare a acordului a fost înaintată de Ministerul Culturii și Ministerul Afacerilor Externe, care argumentează că acordul nu mai corespunde intereselor naționale ale Republicii Moldova și necesităților de dezvoltare ale sectorului cultural și editorial, transmite deschide.md.

Potrivit autorilor, în contextul promovării obiectivului de integrare europeană și al diversificării cooperării internaționale, Republica Moldova își concentrează eforturile către platformele europene care oferă instrumente mai eficiente de susținere a culturii, educației, cercetării, industriilor creative și schimburilor culturale internaționale, precum „Orizont Europa” și „Europa Creativă”.

Totodată, evoluțiile geopolitice din regiune și contextul internațional actual au redus relevanța și funcționalitatea unor platforme de cooperare din cadrul CSI, inclusiv în domeniul cultural și editorial. 

Spre exemplu, o parte dintre mecanismele prevăzute de acord vizează schimbul de publicații în format fizic între statele participante, un proces costisitor și ineficient în contextul războiului din Ucraina, care, de asemenea, a inițiat procedurile de retragere din acord.

Acordul propus spre denunțare a fost semnat în anul 1995 de 12 state foste sovietice. Denunțarea acestuia se înscrie în procesul de revizuire a tratatelor încheiate pe platforma CSI și face parte din eforturile de aliniere a politicilor naționale la standardele și normele Uniunii Europene.

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