Promo-LEX: Sancțiunile împotriva deputaților trebuie aplicate fără selectivitate

Reprezentanții organizației au declarat că sancțiunile împotriva deputaților trebuie aplicate conform procedurii, pentru a nu crea impresia unei aplicări selective sau arbitrare a regulamentului, transmite rupor.md.

La începutul ședinței, președintele Parlamentului a anunțat sancțiunea împotriva deputatului Alexandr Verșinin. Acesta a fost privat de dreptul de a lua cuvântul la trei ședințe din cauza unor declarații considerate ofensatoare.

Ulterior, microfonul i-a fost oprit lui Vasile Costiuc, când acesta a declarat că fracțiunea sa menține poziția exprimată anterior de Verșinin. După aceasta, deputații opoziției s-au apropiat de tribuna centrală, apoi au părăsit sala.

Promo-LEX a remarcat că regulamentul Parlamentului interzice insultele, declarațiile jignitoare și acțiunile care împiedică desfășurarea ședințelor. Totodată, organizația a subliniat că măsurile disciplinare trebuie aplicate respectând procedura, principiul gradualității, dreptul deputatului de a oferi explicații și responsabilitatea individuală.

Potrivit Promo-LEX, acest lucru este important pentru a evita percepția că normele regulamentului sunt aplicate selectiv sau arbitrar.

În raport se mai menționează că toate propunerile opoziției de completare a ordinii de zi au fost respinse de majoritate. Printre acestea s-au numărat inițiative privind un moratoriu asupra controalelor și sancțiunilor pentru persoanele care lucrează pe cont propriu, precum și propuneri de a audia reprezentanți ai Guvernului despre creșterea prețurilor, datoria de stat și situația demografică.

În total, Parlamentul a examinat și votat opt proiecte. Șase au fost aprobate în prima lectură, două în a doua.

Ca și anterior, Promo-LEX a semnalat din nou probleme legate de transparența procesului. Potrivit organizației, acestea au vizat șase din cele opt proiecte, adică 75% din documentele examinate în ședință.

Este vorba despre nerespectarea termenului pentru prezentarea recomandărilor de către părțile interesate și lipsa unor documente însoțitoare pentru proiecte, inclusiv avize, rapoarte ale comisiilor, expertiză anticorupție și rezultatele consultărilor publice.

Separat, Promo-LEX a remarcat că, pentru unul dintre proiecte, ședința comisiei de profil a avut loc în aceeași zi în care documentul a fost examinat în ședința plenară. Organizația consideră că publicarea documentelor în timpul ședinței reduce transparența procesului.