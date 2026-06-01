Promo-LEX a înregistrat 20 de incidente electorale în turul al doilea al alegerilor locale.

Majoritatea cazurilor au fost la Orhei, unde au fost înregistrate 18 din cele 20 de incidente, transmite rupor.md.

Potrivit misiunii, în general votarea a fost organizată eficient și s-a desfășurat în liniște. Observatorii au monitorizat activitatea tuturor celor 24 de secții de votare.

Cel mai frecvent, Promo-LEX a constatat prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în apropierea secțiilor, încălcarea secretului votului și posibilă transportare organizată a alegătorilor.

Misiunea a raportat patru cazuri de posibilă transportare organizată a alegătorilor. Toate au fost înregistrate în Orhei. Observatorii au indicat patru mașini care, potrivit datelor lor, aduceau sau așteptau alegători la secții. În câteva cazuri, mașinile ar fi putut fi legate de echipa candidatului independent Ramiz Ansarov.

Alte șapte incidente au vizat prezența persoanelor neautorizate. În Orhei, observatorii au înregistrat grupuri de oameni în raza de 100 de metri de la secții. În unele cazuri, aceștia au plecat doar după intervenția poliției, iar, potrivit Promo-LEX, s-au comportat agresiv. Un astfel de caz a fost înregistrat în Ruseștii Noi, unde un polițist a stat aproximativ 40 de minute aproape de intrarea în secție.

Promo-LEX a raportat și cinci cazuri de încălcare a secretului votului. În Orhei, alegătorii fotografiau buletinul de vot, aplicau ștampila Votat pe mână sau pe o foaie separată, votau direct pe masa membrilor biroului sau țineau buletinul necompletat astfel încât opțiunea să fie vizibilă înainte de introducerea în urnă.

Trei incidente au fost legate de probleme tehnice în sistemul SIAS Alegeri. În Orhei, într-o secție, operatorii nu au avut internet pe computer mai mult de 10 minute. În altă secție, la deschiderea votării, operatorii nu s-au putut conecta la calculatoare, astfel că doi alegători au fost nevoiți să aștepte. Într-o altă secție, operatorul nu a putut identifica un alegător după actul de identitate nou tip, deoarece sistemul recunoștea doar tipul vechi de document.

Un alt caz a fost înregistrat de Promo-LEX în Ruseștii Noi. Acolo, președintele biroului electoral a adus dimineața listele alegătorilor și buletinele de vot din clădirea primăriei, explicând că noaptea acestea au fost păstrate acolo sub pază. Misiunea a considerat acest caz ca fiind păstrarea preliminară a buletinelor de vot în afara sediului secției de votare.

Separat, Promo-LEX a semnalat problema accesibilității secțiilor. Potrivit observatorilor, condițiile pentru persoanele cu dizabilități locomotorii au fost asigurate doar în 13 din cele 24 de secții. Într-una dintre secțiile din Orhei, un observator a fost martor la un caz în care un alegător cu dizabilități locomotorii a fost nevoit să urce pe scări târându-se pentru a ajunge în sala de vot. Bărbatul a declarat că s-a simțit umilit și discriminat. Președintele biroului i-a propus să ceară în viitor urna mobilă, însă alegătorul a răspuns că dorește să voteze la fel ca ceilalți cetățeni.

Numărătoarea paralelă a Promo-LEX nu a relevat discrepanțe față de rezultatele preliminare ale CEC.