Președinția a explicat absența Maiei Sandu de la recepția dedicată Zilei Independenței SUA.

Președinția a venit cu precizări, după ce în spațiul public a apărut informația că Maia Sandu a lipsit de la recepția oficială organizată la Chișinău cu ocazia marcării a 250 de ani de la proclamarea independenței SUA.

„Președinta apreciază în mod deosebit parteneriatul cu Statele Unite. Potrivit uzanțelor diplomatice, nivelul de reprezentare la o recepție de ziua națională corespunde nivelului la care aceasta este găzduită. Anul acesta, recepția a fost organizată de Însărcinatul cu Afaceri, întrucât noul Ambasador al SUA nu a sosit încă la Chișinău. Republica Moldova a fost reprezentată la nivel înalt — de Prim-ministru. Relația dintre Republica Moldova și Statele Unite este una solidă“, au declarat reprezentanții Președinției, citați de unimedia.info.

„De la începutul anului, Președinta a primit la Chișinău trei delegații ale Congresului SUA — nouă senatori, republicani și democrați. Chiar săptămâna aceasta, Președinta s-a întâlnit cu o delegație bipartizană de senatori. Acest sprijin transpartinic aduce rezultate concrete: SUA au alocat 130 de milioane de dolari pentru linia electrică Strășeni–Gutinaș, care va întări securitatea noastră energetică, 8 milioane de dolari pentru consolidarea securității cibernetice și 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională — Moldova fiind singura țară din regiune menționată explicit în legea bugetară americană. Toate acestea ajută Moldova să-și consolideze rolul de partener de securitate. Așteptăm și sosirea noului ambasador”, au menționat responsabilii de comunicarea cu presa din cadrul Președinției.

Reamintim că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au absentat de la recepția oficială organizată la Chișinău cu prilejul a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite ale Americii. La eveniment a participat prim-ministrul Alexandru Munteanu împreună cu mai mulți oficiali de stat, precum și liderii opoziției.