1 июля посольство США в Кишинёве организовало приём по случаю 250-летия провозглашения независимости Соединённых Штатов.

Мероприятие прошло без участия президента Майи Санду, спикера парламента Игоря Гросу и депутатов PAS, сообщает omniapres.md

На мероприятии были члены правительства, включая премьер-министра Александра Мунтяну, который выступил с поздравительным посланием.

Присутствовавший на мероприятии депутат Василе Костюк отметил отсутствие руководства страны и заявил, что ситуация кажется ему необычной.

«Несколько недель назад отмечалась годовщина Италии. На сцене выступали президент и спикер парламента Игорь Гросу. Сегодня же, на такое важное событие — 250-летие США — президент Майя Санду не пришла. Здесь был премьер Мунтяну», — заявил Костюк.

Он предположил, что отсутствие главы государства может быть связано с отношениями между Кишинёвом и Вашингтоном.

«Что-то происходит в отношениях. Либо наш лидер обижен, что её не пригласили в США, либо есть другие причины», — сказал он.

Бывший премьер-министр Ион Кику также прокомментировал ситуацию в соцсетях.

«Ни Майи Санду, ни “кума Игоря”, ни одного депутата PAS в зале. Много достойных людей на приёме — очень торжественном и красивом. God Save America!», — написал Кику.

Премьер-министр Александр Мунтяну в своём выступлении поздравил американский народ и поблагодарил США за поддержку Молдовы, подчеркнув важность стратегического партнёрства между двумя странами.